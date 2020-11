Do Pardubic před časem přišly sdílené elektrokoloběžky, které pro mnohé představují snadný a efektivní způsob dopravy.

Sdílené koloběžky v Pardubicích. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Zejména v dopravní špičce je to hned vedle kola nejrychlejší způsob, jak se pohybovat po městě a vyhnout se kolonám. Vedle toho se ale najdou také kritici, kterým přijdou koloběžky nebezpečné, vadí jim, že parkují na chodnících, případně se povalují všude možně. Přestože se provozovatel snažil s městem dohodnout co nejlepší podmínky, které by vyhovovaly uživatelům a zároveň zajistily, že koloběžky nebudou štvát neuživatele, problémy se dostavily velmi brzy.