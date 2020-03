KOMENTÁŘ: Selský rozum shůry (ne)dán

Hloučky mládežníků na chodníku ve Slatiňanech bez roušek, důchodci v chrudimském Kauflandu jakbysmet. Vláda tomu činila přítrž. Nošení roušek nařídila. A najednou to funguje. Na to lidé slyší. Ne na vlastní rozum, ale na příkazy vrchnosti. To není dobrá zpráva o stavu české společnosti.

Komentář Kamila Dubského | Foto: Deník