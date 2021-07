Obávaný Taxisův příkop, nejtěžší překážka Velké pardubické, se stal hrozbou nejen pro koně a žokeje, ale i pro fotografy. Ti přes něj sice neskáčou, leží někde poblíž a čekají na svoji příležitost vyfotit co nejlepší snímek. Jak se ale ukázalo, může to pro ně být možnost poslední. Fotograf Roman Vondrouš totiž nedostal akreditaci na letošní první kvalifikaci na Velkou pardubickou kvůli tomu, že loni zachytil koně Sottoventa při smrtelném pádu. Mají se tedy novináři bát pořídit snímek reálné události?

Přestože Vondrouš za své snímky nejen z dostihů získal již mnohá ocenění, Dostihový spolek Pardubice ho „ocenil“ nemožností jít fotit kvalifikaci. Krok je nelogický nejen z toho důvodu, že spolek z velké části vlastněný městem si dovolil zamítnout přístup novináři z nezávislého média, ale také z toho důvodu, že půl roku po dostizích by si nikdo na snímek ani nevzpomněl. Nyní kvůli tomuto tahu fotka obletěla znovu celou republiku.

Alespoň znovu upozornila na to, že největší problém tkví v nebezpečnosti překážky a dostihů. To je to, čím by se měl Dostihový spolek zabývat. Aby ke smrtelným zraněním na Pardubickém závodišti již nedocházelo, nikoli omezováním svobodné žurnalistiky.