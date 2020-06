Fanoušci si svého oblíbence mezi zájemci vybrali hned, Petr Dědek se pro Dynamo zdál jako spása. Město ale přišlo s nepochopitelnými podmínkami, které celý proces prodeje klubu prodloužily a které Dědek nehodlal akceptovat. Město nakonec ze svých podmínek ustoupilo a začalo exkluzivně jednat už jen s Dědkem.

Chvíli bylo ticho po pěšině a najednou se vše otočilo o 180 stupňů. Na stole se objevila smlouva, kterou se radnice pod časovým tlakem blížící se sezony nechala zahnat do kouta. Dědek a jeho tým se ukázal jako ostrý vyjednavač, který donutil město zavázat se k tomu, že každý rok bude do hokeje posílat šílené peníze, investuje těžké miliony do rekonstrukce arény a vybuduje třetí ledovou plochu. To všechno s tím, že bude mít minimální možnost klub řídit nebo kontrolovat a nulovou jistotu, že si ho nebude muset po skončení smlouvy odkoupit zpátky. Dynamo se, doufejme, pod Dědkovým vedením sice zvedne ze dna, město ale bude tížit ještě mnoho let.