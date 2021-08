Pardubice a celý Pardubický kraj mají dlouhodobě problém nalákat na své území turisty. Pravdou je, že jim chybí ubytovací kapacity a turisté se sem zkrátka nehrnou. A možná se jim ani nemůžeme divit. Jednotky lidí, kteří se rozhodli vyrazit v sobotu do krajského města, totiž čekalo zděšení.

Historické Pernštýnské náměstí, které je chloubou města, bylo přikryté nánosy odpadků, které svědčily o tom, ze v noci to v Pardubicích žije. To ale turistu, který se druhý den přijede podívat na místní památky vůbec nezajímá. Služby města Pardubic však úklid podcenily a ještě v sobotu odpoledne na turisty čekal kromě historického náměstí také pěkný bordel zejména ve formě plastových kelímků.

Ostuda je to o to větší, že Pardubice měly ten den možnost se blýsknout, jelikož o pár ulic dál se konal velký cyklistický závod, na který přijely stovky lidí z celého Česka. Pardubice tuto příležitost ale prošvihly. Je zřejmé, že by bylo nejlepší, kdyby takový odpad vůbec nevznikal, případně ho lidé po sobě hned uklidili.

Nicméně páteční náměstí plné lidí a jeho přeplněné odpadkové koše jim to často ani neumožňují. Hned ráno tak měly nastoupit uklízecí čety a situaci zachránit. To se ale nestalo. Místo toho si mnozí turisté Pardubice do paměti zapsali jako město odpadků.