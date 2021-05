Minulý týden ve čtvrtek překvapila nejen děti a rodiče informace o tom, že se žáci druhého stupně z Pardubického kraje vrací zpět do škol. Povinností je stále pravidelné antigenní testování. Testovací sady ale brzy dojdou a co bude dál, nikdo neví.

Jeden pracovní den a víkend – tolik času měli ředitelé škol v kraji, aby dostatečně zásobili školní jídelnu, proškolili učitele druhých stupňů k antigennímu testování a připravili rotační výuku. „I kdyby nám to oznámili v neděli večer, uděláme vše pro to, aby se žáci do škol vrátili,“ popsala úsilí pedagogického sboru ředitelka Základní školy Libchavy Marie Linhartová.

Školám teď ale dochází testovací sady a některým ředitelům také trpělivost. Testy totiž nejsou ani ve skladech Správy hmotných rezerv. A ministerstvo školství? To prozatím mlčí. Ředitelé tak stojí před další zkouškou. Jejich povinností je zajistit testování žáků, bez kterého by děti neměly být přítomny v budově školy. To ale s nedostatkem testovacích sad není dost dobře možné. Někteří ředitelé tak počítají s nákupem testů z vlastních finančních zdrojů, jiní ještě stále doufají v pomoc státu.

Jak, čím a zdali vůbec budou školy žáky za týden či dva testovat, nikdo neví. Jedna jistota ale stále zůstává, přítomnost žáků ve školních lavicích je kvůli systémové chybě ohrožená. Zase.