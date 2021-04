Několik desítek minut před půlnocí politici rozhodli, že Zelená brána dostane omítku. Dlouhodobě to radnice prezentovala jako nejlepší možné řešení a podařilo se jí to také prosadit – o jediný hlas.

Uplynulo přesně 14 dní a zástupci ANO a KDU-ČSL předložili zastupitelům myšlenku referenda, o kterém budou nejspíš na dalším jednání hlasovat. Prý rozhodnutí vyvolalo velký ohlas a lidé by si tak měli učinit rozhodnutí o tom, zda se na několik desítek let změní tvář města, sami.

Jenže téma omítnutí Zelené brány rezonuje městem už dva roky. Za tu dobu se radnice zmohla jen na anketu, kde mohli lidé vyjádřit svůj názor. Anketu, kde mohl hlasovat kdokoliv a kolikrát chtěl. A stále platilo – konečné rozhodnutí bude na zastupitelích.

Pokud to neukazuje na to, že se vedení města zaleklo rozhodnutí, které vyvolává emoce, tak minimálně na to, že systematické kroky se na radnici nedělají.