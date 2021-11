Roztomilá štěňátka, smějící se děti a plačící senioři fungují – to se píše snad v každé učebnici základů marketingu. Minimálně v posledním vyjmenovaném mají pravdu. Tím spíše by v době pandemie měly takové televizní spoty brnkat na zodpovědnost každého jednoho diváka.

Kdo z nás by se osm až dvanáct hodin denně vydržel dívat na film, v němž jsou hlavními aktéry opuštění senioři, kterým schází osobní kontakt s rodinou? Každý den, několik týdnů a tak stále dokola. To není žádná vydírací praktika, kterak kohokoliv přimět k zodpovědnému chování, nebo dokonce k očkování. Je to holý fakt, realita babiček i dědečků a také zaměstnanců těchto zařízení.

Dynamicky měnící se situace okolo koronaviru znervózňuje nejen epidemiology, ale také ředitele domovů důchodců. Opuštěné seniory, kteří netrpělivě vyčkávají návštěvu nejbližších, jež za nimi však nemohou, už znovu nechtějí zažít. Kdo často zmateným dědečkům vysvětlí, že syna a vnoučata několik dlouhých týdnů kvůli plošným opatřením zase neuvidí? My zvenku stěží, vždyť bez polykání slz nedokoukáme ani hranou reklamu o opuštěných seniorech.

Na misce vah tak zdánlivě stojí psychická pohoda a fyzické zdraví jednotlivce. Ve skutečnosti však jde o víc. Případný zákaz návštěv v domovech totiž není ničím jiným než zhmotněným selháním celé společnosti, která se po téměř dvou letech stále nedokáže dohodnout na prioritách a na tom, co je opravdu důležité.