Pardubická radnice má vypracované tepelné mapy, na nichž je krásně vidět, které části města bojují s horkem a rozpálenými ulicemi a ve kterých se naopak i v nejteplejších dnech dá přežít. Zelená se například okolí zámku, sídliště na Dukle, části Polabin nebo sídliště Závodu míru. Vypadá to ale, že tady práce Pardubic s tepelnými mapami končí.

V případě ulice Na Spravedlnosti totiž barva není zelené podobná ani náhodou. A nejspíš dlouhá léta ani nebude. Při rekonstrukci se na zeleň, která by frekventovanou ulici ochladila, nemyslelo. V šest set metrů dlouhé ulici projekt města počítal s devíti stromy a 90 metry trvalkových záhonů. To se ale mezi novou vozovkou a chodníky tak širokými, že by na nich mohly vzniknout pruhy pro chodce, cyklisty a snad i přibývající elektrokoloběžky v obou směrech, zdá jako směšné číslo. Ani o pruh trávníku nebo pár kusů květin navíc, i když místo by bylo. V některých částech ulice je jen beton a rozpálená zem. Pardubice tak promrhaly příležitost ukázat, že jsou moderním městem a chtějí být kvalitním místem pro život.