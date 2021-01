Podle středečních dat Ústavu zdravotních informací a statistiky byl Pardubický kraj na chvostu v počtu dodaných dávek vakcíny proti covidu-19. V přepočtu na sto tisíc obyvatel vycházelo na kraj téměř sedmkrát méně vakcín než na hlavní město Prahu.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Ondřej Hájek

Nevýhodou je jistě chybějící fakultní nemocnice. Vzhledem k tomu, že vládní organizace boje proti epidemii je, kulantně řečeno, chaotická, nelze se divit vedení kraje, že se snaží jet co nejvíce po vlastní ose a nespoléhat na to, co zařídí stát. Zdá se tedy, že očkovací kapacity zatím jsou, jen moc není co očkovat.