Obě nabízené varianty rekonstrukce mají své klady i zápory. Město sice pro voliče uspořádalo debatu s odborníky, ale ne všechny občany zajímá technický ráz věci. Navíc ani odborníci nemají jednotný názor. Podle čeho se tedy voliči mají rozhodnout? Aby referendum bylo platné musí s k volbám přijít více než dvacet čtyři tisíc lidí. Drtivá většina lidí dá pouze na estetický dojem. Zastánci zachování zdiva se nechtějí rozloučit s představou Zelené brány, jak ji znají od dětství. To podle mého názoru často převáží i názor či doporučení experta. Změna podoby věže tak nejspíš není žádoucí. Přece jenom kamenná podoba věže tak nějak více sedí k historické památce. Téměř šedesáti metrová věž, která vítá návštěvníky centra města, působí majestátně taková jaká je.

Vypadá to, že radnice si netroufá rozhodnout. Řídí se snad heslem hlas lidu, hlas boží? Referenda jsou dobrým prostředkem, díky kterému se mohou lidé podílet na otázkách týkajících se svého města. Otázkou zůstává, zda zrovna takovéto rozhodnutí má být v rukou laiků. Pardubická dominanta je cenným zbytkem městského opevnění z počátku 16.století. Myslím, si že o osudu takto cenné památky mají rozhodovat odborníci, kteří dobře znají všechny stránky pro a proti. Protože v tomto případě nejde jen o vzhled ale i o technické detaily, které mohou ovlivnit stav věže v následujících letech. Veřejnost se podle všeho bude rozhodovat intuitivně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.