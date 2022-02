U facebookového příspěvku Ministerstva zdravotnictví s výzvou k darování krve se objevilo velké množství komentářů neočkovaných lidí, kteří odmítají darovat krev, protože nesouhlasí s opatřeními. Vnímají, že jsou v očích vlády jako neočkovaní „bezcenní“ a nemohou v podstatě nikam jít, a proto nechtějí darovat už ani kapku krve.

Lidé by rádi darovali krev, ale nemohou. Problém je covid

Jiní pravidelní dárci oproti tomu vidí v darování krve možnost záchranit někomu život. Rozhodli se někteří lidé nepomáhat kvůli tomu, že nemohou do restaurace, do bazénu či fitka? Zapomínají snad kvůli dlouhé pandemii na podstatu darování krve, kterou je pomoc druhým?

V nemocnicích je dle mluvčích zatím krve dostatek, ale to nemusí trvat věčně. Co když kvůli lidem, kteří se rozhodli přestat s dárcovstvím, protože nesouhlasí s opatřeními, bude krev chybět při záchraně něčího života? O krvi totiž nerozhoduje vláda, a tak by neměli lidé směšovat solidaritu s nemocnými a vládní opatření. Ty jsou totiž také vytvořeny kvůli ochraně zdraví druhých, i když nemusí být efektivní. Při darování krve by člověk neměl myslet na sebe a své možnosti, ale na možnost pomoct druhým.