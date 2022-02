I přes námitky a kritiku ze strany Pardubic se jednání o spalovně konalo pouze online. Kvůli pandemii si tuto formu prosadilo ministerstvo životního prostředí. Jednání v hokejové aréně, jaké proběhlo před lety, se kritici spalovny nedočkali.

Strčte si spalovnu i s online jednáním někam, ozývali se naštvaní lidé

Lidé jsou naštvaní a bojí se. Takzvaně pod komínem spalovny nechce bydlet nikdo. Majitel a zástupci firmy očividně podcenili komunikaci s obyvateli. Firma pouze předvedla svou prezentaci, která říká, že spalovna chce být dobrým sousedem, a předala slovo odborníkům. Bohužel i takovým, kteří Pardubice viděli pouze na mapě.

Občané, kteří vydrželi u svých počítačů do pozdních večerních hodin, si mimo jiné vyslechli i to, že si mají na spalovnu zvyknout. K tomu by asi obyvatelé měli co říct, jenže měli vypnuté mikrofony. Je pochopitelné, že online jednání vyžaduje pravidla. Na druhou stranu, lidé by měli mít právo se vyjádřit. Nakonec čekali na slovo tak dlouho, že své názory raději psali na lístečky, kterými zakrývali své webkamery. Jednání se protáhlo do pozdních nočních hodin. Lístečků se vzkazy ani lidí hlásících se o slovo neubývalo. Někteří tak svou snahu nakonec vzdali, jiným se ani nepodařilo se k jednání připojit. Zdá se, že online forma není pro každého. Místním obyvatelům tak nezbude nic jiného než znovu sepsat petice a čekat, jak odborníci rozhodnou o osudu jejich domova.