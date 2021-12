Po zprovoznění nových úseků dálnic by se krajským městům mělo ulevit. Důležitá část dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů je důležitá nejen pro Pardubice. Tento necelých 13 kilometrů dlouhý úsek se řidičům otevřel ve středu dopoledne a měl by ulevit dopravě v obou východočeských metropolích.

Bohužel i tato zdánlivě dobrá zpráva má své negativum. Zmíněným městům se uleví, co ale menší obce podél dálnice? Zátěž se nejspíš přesune právě k nim. V Pardubickém kraji to znamená vyšší zátěž například pro oblast Holic. To přiznávají i politici, kteří sice bojují za dálniční přivaděče, které by to mohlo změnit, ale tohle řešení je prozatím ve vzdálené budoucnosti.

Nové úseky dálnic D11 a D35 na východě Čech budou zpoplatněné až od nového roku

Důsledek opěvované dálnice se ukáže až v dlouhodobějším horizontu. Nutno přiznat, že každý nový kousek dálnice je v České republice vítaný. Při hodnocení se tedy držím přísloví, že lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. Respektive lepší třináct kilometrů, které alespoň částečně pomůžou dopravě, než čekat na dokončení celé dálnice.