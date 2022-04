Vysněná supermoderní hala nenaráží jen na výškové limity nového územního plánu, ale vypadá to, že naráží i na finanční limity města. Sen většinového majitele hokejového Dynama Petra Dědka je pro pardubickou opozici noční můrou. Město nebojuje jen s myšlenkou finančních závazků, které by to pro Pardubice znamenalo, ale také s představou neslavné budoucnosti stávající enteria areny. Tu by totiž nová hala s kapacitou až 15 tisíci fanoušků jistě zastínila. Jakého využití by se stávající areně v srdci města dostalo, nikdo neví.

Opoziční politici nešetří kritikou, jiní své názory prozatím schovávají za limity územního plánu. Přestože hlavním investorem má být Petr Dědek, Pardubice by měly investovat do infrastruktury kolem místa, kde by měla hokejová chlouba vyrůst. Mluví se například o nové silnici, obchvatu nebo lávce pro pěší.

Místo toho, aby se město soustředilo na dokončení rozdělaných projektů, pohrává si s myšlenkou dát Pardubicím ještě zářivější nálepku města sportu. Možná by ale bylo lepší nejdříve myslet na ty sportovce, kteří opravdu nemají kde sportovat, a až pak se pouštět do snových projektů, které mají konkurovat nejmodernějším halám v Evropě.