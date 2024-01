Naděje pro řidiče mířící do pardubické nemocnice. Kraj má plán na stovky nových parkovacích míst. | Foto: Deník/Nikola Čížková

Víte, jaký je rozdíl v parkování mezi Brnem, druhým největším městem Česka, a Pardubicemi? Do Brna přijedete a prostě - zaparkujete. Kdekoliv a ihned.

Naproti tomu Pardubice čím dál více připomínají Potěmkinovu vesnici. Nejen, že jsou z hlediska parkování a logistiky celkově jedno z nejtragičtějších českých měst, ale zdá se, jako by magistrát dlouhodobě a cílevědomě pracoval na tom, aby tristní stav ještě zhoršil.

Proč město rozprodalo pozemky naproti nemocnici, v areálu bývalé Tesly, a teprve poté, ex post, se začne zajímat o to, že by tam vlastně mohlo vzniknout parkoviště, když nejen v areálu nemocnice, ale ani v okolí není skutečně kde auto odstavit?

Z titěrně malého a ze všech stran sevřeného areálu krajského špitálu navíc kraj asi chce vybudovat východočeský Manhattan. Proč politici (jedno, jestli krajští, nebo městští, máslo na hlavě mají kvůli neschopnosti se domluvit všichni) prodali jedinou rozvojovou plochu u nemocnice, aby pak nezbývalo, než ji rozšiřovat do výšky? Teď se staví obří kolos urgentního příjmu, poté se chystá parkovací dům… Ale jsme zpátky u původní otázky: Proč vůbec politici dopustili odprodej bývalé Tesly, který skýtal jedinou plochu pro rozvoj nejdůležitějšího zdravotnického zařízení v kraji?

A nejen to. Proč i po nákladné předloňské rekonstrukci je nadjezd v Kyjevské, hlavní dopravní tepně k nemocnici, jen o málo širší než okreska mezi Horní Dolní a Dolní Horní, na níž se nevejdou dva autobusy? Proč město a kraj netlačí na urychlení výstavby jihovýchodního obchvatu Pardubic, který by příjezdové cesty ke špitálu zprůchodnil a zrychlil?

Proč, tváří v tvář minulým chybám politiků a výslednému nulovému rozvojovému potenciálu nemocnice, ruku v ruce s mizernou dopravní dostupností, kraj nepředělal na krajskou nemocnici namísto pardubické sousední chrudimskou, která leží jen 11 kilometrů daleko, kolem níž je však množství volných pozemků a leží hned vedle kapacitních výpadovek do širokého regionu? Chrudimský špitál nabízí nejen mnohem větší rozvojové příležitosti, ale díky blízkému hlavnímu silničnímu severojižnímu tahu i ideální dopravní dostupnost pro celou západní polovinu Pardubického kraje. Zkuste si změřit cestu z Přelouče, Opatovic nebo možná i z obřího pardubického sídliště Polabiny do nemocnic v Chrudimi a Pardubicích. Ano, z poloviny pardubického okresu (a při dopravních špičkách pravděpodobně i z velké části samotných Pardubic) je to do Chrudimi rychlejší než na zakletou periferii, kde pardubický špitál stojí.

Pardubice jsou historicky městem perníku a koní. Ale novodobě především městem, kterým nechce nikdo projíždět, notabene tady parkovat. V celém městě, nejen u nemocnice. O centru nemluvě. Ostatně, při Velké Pardubické každoročně policie pro parkování uzavře hlavní severojižní tah z Chrudimi na Hradec, který vede po opačné straně města, podél dostihového závodiště. Normální parkovací místa totiž zasekaná krajská metropole nemá.

Dokonce ani autem na vlak do Pardubic nelze jet: když započítáte i cenu parkovného u Alberta naproti nádraží, jediném blízkém parkovišti, přímá cesta do Prahy pouze autem vyjde mnohem levněji. Proč se tam ještě před lety mohlo parkovat zdarma? Taky nějaká malá domů, nebo opět ukázková neschopnost či neprozřetelnost radnice? A proč už dávno v okolí nádraží nestojí parkovací dům nebo pořádné parkoviště P+R?

Ale to se týká i dalších městských čtvrtí. Dokonce i mnozí rezidenti, což už je do nebe volající, mají sice u svých domů zaplacená parkovací místa, ale přesto jim často nezbývá, než si zaplatit místo na soukromém parkovišti.

Něco je v Pardubicích špatně. A už sakra dlouho. A když jeden vidí, jak ve vedení Pardubic pravá ruka neví, co dělá levá a ve výsledku radnice svými kroky jen zhoršuje (nejen dopravní) situaci, rozum zůstává stát.