/FOTO/ Dopravní problémy řeší Pardubice dnes a denně. Ucpané silnice, chybějící obchvaty, nedostatek parkovacích míst…

V ulicích Pardubic opět jezdí sdílená kola. | Foto: Deník / Lada Součková

Politici by proto měli být vděční za každého, kdo se rozhodne nezatěžovat přeplněné silnice dalšími auty, a vyrazí do práce nebo do školy na kole. Ačkoliv na začátku projektu sdílených kol nebylo jasné, jestli se služba v krajském městě uchytí, ukázalo se, že je to něco, co v Pardubicích chybělo.