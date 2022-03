V dokumentu lidé v den slavnostního otevření běželi k údajnému obchodu, který byl pouze natažená plachta na poli. Lidí se tam tehdy sešlo několik stovek. A podobné to bylo i v pardubickém marketu.

OBRAZEM: V nově otevřeném Lidlu v Pardubicích bylo narváno po celý den

Lidé v Lidlu nakupovali i věci, které nebyly v akci, a měli přeplněné košíky. Zdálo se, jakoby kupovali věci, jen aby něco měli. Co způsobuje tuto „davovou psychózu“ a proč lidi tolik lákají nové obchody s pár uvítacími akcemi?

Podobně to totiž vypadá u každého slavnostního otevření obchodního domu napříč republikou. Proč lidem nestačí se do nového obchodu podívat v jiný den a v době, kdy opravdu potřebují nakoupit?

Z nákupu by se neměla stávat rodinná kratochvíle a boj o to získat nejlevnější kus co nejdříve. Ceny se budou nadále zvyšovat a nebylo by tak od věci si nákupy více promýšlet a brát jen to nejnutnější. Ale když vidíme, že se lidé chovají stejně dnes jako v dokumentu z období před dvaceti lety, možná šance nebude.