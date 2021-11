České děti se nehýbou a tloustnou, covid přece znemožnil dětem sportovat. Jedna z mála možností pohybu pro děti zůstává školní tělocvik.

Měla by být ale škola, ta síla, která je donutí sportovat? A co mají děti dělat během covidu? Zavření sportovních kroužků, oddílů, týmů a škol mělo jistě negativní dopad na zdraví dětí. Na dětské psychice to možná na první pohled neuvidíme. Na jejich váze ano. Podle odborníků děti nabraly za rok pandemie až desítky kilogramů. Dostat se do kondice může být nyní těžší než kdy dřív. Mnozí neměli iluze ani před pandemií. Společnost si myslí, že děti už dávno vyměnili venkovní hry a sport za telefony a tablety. Změna životního stylu u generace starších dětí jen tak nepřijde.

Co ale ti nejmenší? Ti, kteří místo prvních školních zážitků poznávají online svět. Místo kroužků, školy a pohybu prožili pandemický rok. Kdo je donutí sportovat? Otázkou tak zůstává jestli má být opravdu škola tou poslední možností, jak děti přimět k pohybu. Návyky, stejně jako ukázat dětem radost ze sportu, začíná přeci doma. Ne paní učitelky, trenéři a vedoucí, ale rodiče musí vést děti k pohybu.