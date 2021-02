Nový fotbalový stadion v Pardubicích ještě nestojí, ale na jeho poli už se odehrálo mnoho zápasů.

A přestože to vypadalo, že vedení města dokopalo pomyslný míč do branky, vyhráno přece jen ještě není. Chtělo by se říct, že už se jen vybere dodavatel a začne stavba, ale tak snadné to nebude. Dodavatel se sice vybral, ale o tom, zda začne stavba, musí rozhodnout ještě jednou zastupitelé, kteří musí vítězný návrh posvětit. To ale budou dělat s těžkým srdcem, pokud vůbec. Nad vítězným návrhem totiž široké veřejnosti i mnoha zastupitelům spadla brada. A úžasem to rozhodně nebylo.