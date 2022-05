Věci, které jsou funkční, ale přesto se často objevují u popelnic jako odložené, nyní mohou Pardubáci odnést do ReUse centra, kde si je mohou noví zájemci vzít. Na rozdíl od sběrných dvorů, kam se vozí odpad určený k likvidaci, jsou tohle sklady, kde si jiní lidé mohou vybrat, co by se jim hodilo. Zájemci si potřebné věci buď odnesou zadarmo, nebo vhodí symbolickou částku do pokladničky.

Věci, které dosloužily, mohou nyní Pardubáci darovat do ReUse centra

Vrácením věcí takzvaně do oběhu lidé šetří peněženky jiných i planetu, protože se předchází vytváření odpadu. To je také hlavní princip ReUse center, která fungují už po celé republice. Vybrané peníze se zpravidla používají na dobročinné účely. Ty z pardubické pokladničky pomohou s ekologickou výchovou. ReUse centra jsou v současnosti ideálním příkladem pomoci.