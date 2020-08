• Hejtman Martin Netolický se v posledních měsících patrně začal připravovat na to, že se mu post v čele kraje nepodaří obhájit. Soudě dle jeho častých kulinářských okének na Facebooku by mohl po Zdeňku Pohlreichovi přebrat televizní pořad Ano, šéfe!

• Ve vzduchu už jsou silně cítit blížící se krajské volby, a tak nás v následujících týdnech čeká hitparáda těžko uvěřitelných slibů. Odstartoval ji poslanec ANO Martin Kolovratník, který by chtěl, pokud se stane hejtmanem, přispět každému obyvateli kraje pětistovku na dovolenou, pokud se ji lidé rozhodnou strávit v regionu. Podle posledního sčítání lidu má Pardubický kraj zhruba 522 tisíc obyvatel, což by teoreticky mohlo znamenat výdaj až 261 milionů korun. To je zhruba třikrát tolik, co kraj hodlá investovat do sportu a cestovního ruchu v roce 2020. Ale nač troškařit, z krajské pokladny přece krev neteče a slibem nezarmoutíš…

• A do třetice k hejtmanskému soupeření. Vlaky neměly v červenci právě dobrý měsíc a poněkud si pošramotily pověst bezpečného dopravního prostředku. Hejtman Netolický usoudil, že jedním z viníků je i superministr všeho možného Karel Havlíček a vyzval k hledání náhrady na post ministra dopravy. A rovnou „nezištně“ navrhl, že by tuhle funkci mohl vzít Martin Kolovratník. Uvidíme, co na to Andrej Babiš, ale pokus je to pěkný – zbavit se protivníka tím, že ho pošlu do vyšších pater politiky.

• Pardubice ve sdílení kol jasně porážejí sousední Hradec Králové. Také fotbalisté se letos ukázali a přeskočili v tabulce odvěkého rivala, takže se svou troškou do mlýna by měli přijít i hokejisté Dynama. Co vy na to, pane Dědku?