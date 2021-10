Studenti se vracejí nejen do kampusů a poslucháren, ale také na koleje. Vysokoškolské koleje jsou stále oblíbenější variantou bydlení pro mladé studenty. Že zájem o ně roste, potvrzuje většina univerzit.

Školy se snaží bydlení rekonstruovat a nabízet studentům stále vyšší komfort. Koleje poskytují na malém prostoru vše, co je potřeba. Pokoj, kuchyňku, koupelnu i další zázemí. Pro zájemce o ubytování je to lákavá nabídka. Studentská města se tak se začínajícím semestrem potýkají s velkým zájmem o bydlení.

Ne každý mladý člověk si může dovolit vlastní byt. Sdílené bydlení v centrech měst je drahé a často si ho lidé musejí pronajímat na celý rok. To pro mnohé není reálné, primárně v době, kdy se nad univerzitami vznáší nejistota a strach z koronaviru. Uplynulé semestry byly téměř ze dne na den ukončeny a přesunuty do online světa. Pro drtivou většinu studujících to znamenalo vrátit se z univerzit domů k rodičům. Studenti se i dnes obávají, aby tato situace nenastala znovu.

Co mají tedy mladí lidé dělat? Nepodporuje se tím už tak oblíbená možnost takzvaného mama hotelu? Studium na vysoké škole už mnozí nepopisují jako nejkrásnější období svého života, v mnohých případech převažuje stres a starosti. Často tak vysokoškoláci řeší první problémy ještě před nástupem do svých univerzit.