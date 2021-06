U nehody osobního vozu v Srchu zasahovali ve čtvrtek dopoledne profesionální hasiči z Pardubic.

Auto skončilo mimo silnici a na střeše | Foto: HZS PK

Při nehodě byl zraněn řidič, který byl předán do péče zdravotníkům a následně převezen do nemocnice. Tím, že automobil skončil mimo vozovku a na střeše, nebylo možné dostat se k autobaterii a zajistit vozidlo proti vzniku požáru. Hasiči zachytávali unikající provozní náplně do nádob tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí. Po odstranění všech následků nehody se jednotka vrátila zpět na stanici. Příčiny kolize vyšetřují policisté.