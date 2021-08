Minulý týden se stala nehoda na křižovatce silnic I/43 a I/14 v místě Třebovického sedla na Orlickoústecku. „Neznámý řidič jel po vedlejší pozemní komunikaci ze směru od České Třebové na Lanškroun, nedal přednost přijíždějícímu osobnímu vozidlu značky Audi a došlo ke střetu. Neznámý řidič červeného vozidla, pravděpodobně značky Škoda Fabia, bez oznámení události z místa dopravní nehody odjel,“ popsala kolizi policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

A to je jen jeden z mnoha takových případů. Jen na Svitavsku řeší policie ročně více než stovku ujetí od nehody. „Za posledních pět let se počet těchto nehod pohybuje průměrně kolem 110 případů ročně. Vloni to bylo 98 skutků, nicméně je potřeba zmínit, že v tomto roce byla vzhledem k pandemické situaci spojené s nákazou covid -19 obecně nižší nehodovost. V letošním roce jde zatím o 68 případů, kdy řidiči ujeli z místa dopravní nehody,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská.

Šoféři se většinou chtějí vyhnout pokutám, někdy jsou pod vlivem alkoholu a bojí se o řidičák. V úvahu připadá i situace, kdy si ani nevšimnou, že poškodili jiné auto. Policejní statistiky evidují i kuriózní případy. „Řidiči například nabourají zaparkované auto přímo pod kamerou, které si nevšimnou. Vystoupí z vozidla, okouknou, co se stalo, sednou do svého vozidla a odjedou. My je následně dohledáme a oni, aniž by věděli, že záznamy máme, tvrdí, že nehodu vůbec nezaregistrovali. Může se stát i to, že v nabouraném vozidle je aktivní kamera, která incident natočí,“ přiblížila Janovská.

Ti, kteří se chtějí vyhnout postihu, pro to mají své důvody. „Třeba nechtějí platit škodu, nemají pojištěné vozidlo, mohou být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, mají zákaz řízení, domnívají se, že je nikdo neviděl,“ dodala Janovská.

Policie je v dohledávání řidičů většinou úspěšná. Pomáhají v tom média a také všímaví občané.