Na parapetu okna ve druhém patře v Nerudově ulici v Pardubicích sedí malý chlapec. To je oznámení, které si vyslechli operátoři tísňové linky, kam zavolali kolemjdoucí.

K události vyjížděli pardubičtí hasiči, hlídka strážníků však byla v té chvíli nablízku a tak dorazila na místo jako první. „Hned po vystoupení z vozidla jsme viděli dítě, které sedí na okenním parapetu. Chlapec měl nohy přehozené do ulice. Později si na parapetu stoupl, tancoval si a chvílemi se předkláněl,“ popsal situaci na místě jeden ze zasahujících strážníků. Na jejich volání a pokusy o domluvu ale sedmiletý chlapec vůbec nereagoval.

Jeden ze strážníků okamžitě vběhl do domu, aby zjistil, zda v bytě ještě někdo je. Strážníkům pod oknem mezitím jeden ze svědků události sehnal deku. „Vzhledem k tomu, že nás chlapec vůbec nebral na vědomí, počítali jsme s tím, že opravdu hrozí pád s vážnými následky. Proto jsme alespoň pomocí improvizovaných prostředků chtěli případný pád jakoukoliv formou zmírnit. S kolegou jsme natáhli a drželi pod oknem deku,“ dodal strážník. V té chvíli chlapec náhle vlezl zpět do bytu a okno za sebou zavřel. Mohlo za to zvonění a bouchání na dveře třetího člena hlídky. Ten zjistil, že krom chlapce je doma i otec, který právě připravoval oběd. Ruch u dveří upoutal jak jeho pozornost, tak patrně i pozornost dítěte.

Strážníci od otce později zjistili, že chlapec s autistickou diagnózou využil chvilkové nepozornosti a otevřel si ve vedlejší místnosti okno nezajištěné pojistkou. Chlapce ještě preventivně prohlédla přivolaná posádka záchranné služby. Díky včasnému příjezdu hlídky a rychlé reakce strážníků tak nedošlo k neštěstí.