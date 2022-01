„Kolem čtvrté hodiny jsme dostali oznámení, že tam lidi bruslí a je slyšet praskání Proto si to hlídka jela ověřit a našla tam zmáčeného čtrnáctiletého kluka na břehu,“ oznámil mluvčí strážníků Jiří Sejkora.

Přivolaná hlídka strážníků promoklého chlapce odvezla domů. V době telefonátu bylo na ledě údajně více lidí, po příjezdu hlídky ale byl chlapec už na místě sám.

V první polovině týdne se v kraji oteplí, poté se opět vrátí mrazy

Bezpečná tloušťka ledu na bruslení je minimálně 12 centimetrů, na jezeře v době incidentu byl led tlustý zhruba 2 centimetry. Dopoledne přitom už na jezeře parta sportovců bruslila.

Strážníci nedoporučují vstupovat na led, pokud si skutečně nejste jisti, že má dostatečnou tloušťku. „Vůbec nás nenapadlo, že by to někdo zkoušel. V teplotách, které v poslední době panují, to už delší dobu není na bruslení,“ řekl Sejkora.