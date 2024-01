Na silnici z Pardubic do Černé za Bory došlo v pátek po poledni k vážné dopravní nehodě. Dvě zraněné osoby si převzali záchranáři.

Nehoda elektromobilu u Černé za Bory. | Foto: HZS Pardubického kraje

K nehodě osobního automobilu došlo v pátek po poledni na silnici z Pardubic do Černé za Bory. „Jednalo se o elektromobil. Vozidlo bylo po nárazu do stromu silně poškozeno," uvedla tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. Při nehodě se zranili dva lidé, které si do péče převzala zdravotnická záchranná služba.

Hasiči odpojili malou autobaterii. „Zlomený strom jsme zajistili proti pádu a vyčkali na místě, kdy k nehodě dorazí technik z autocentra," upřesnila další postup Vendula Horáková. Provoz na silnici byl kvůli nehodě omezen.

Zdroj: Čížková Nikola