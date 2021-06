"Ucpané Pardubice? Standard. Strpení a hodně trpělivosti mějte teď na výjezdu z Pardubic (v Trnové) u Globusu, kde se střetla dvě auta. Tvoří se zde kolony. Naštěstí to odnesly "jen" plechy. Odstraňujeme následky nehody," informovala v 15:45 hodin mluvčí krajských záchranářů Vendula Horáková.

Bouraček je v posledních dnech v regionu skutečně hodně. A jak je vidno podle nehody v Srchu, která se stala dnes dopoledne, nemusí být na vině jen hustý provoz.

"Při nehodě byl zraněn řidič, který byl předán do péče zdravotníkům a následně převezen do nemocnice. Tím, že automobil skončil mimo vozovku a na střeše, nebylo možné dostat se k autobaterii a zajistit vozidlo proti vzniku požáru. Hasiči zachytávali unikající provozní náplně do nádob tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí. Po odstranění všech následků nehody se jednotka vrátila zpět na stanici. Příčiny kolize vyšetřují policisté," uevdla Horáková.