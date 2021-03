"Někdo by čekal jaro a ona nás v pondělí 8. března ráno přivítala sněhová nadílka, která zkomplikovala mnohým jízdu dopravním prostředkem," uvedla mluvčí profesionálních krajských haisčů Vendula Horáková.

Silnice byly sice většinou holé, ošetřené, ale kvůli teplotám pod nulou to dost klouzalo.

Na silnici I/35 do Vysokého Chvojna vyjížděli hasiči k nehodě osobního vozu, který skončil mimo vozovku na boku. Řidička naštěstí neutrpěla vážná zranění, přesto si ji do péče převzala zdravotnická záchranná služba, která ji převezla do nemocnice. Hasiči zajistili havarované vozidlo proti vzniku požáru i úniku provozních náplní.

V Předhradí u Skutče se střetla na zasněžené vozovce dvě auta. Na místě byly tři osoby zraněny. "Zajistili jsme vozidla standardně proti úniku kapalin i vzniku požáru," dodala Horáková.

Kluzká vozovka možná přispěla i k nehodě motocyklu v Jarošově na Svitavsku. Z motocyklu vytékaly provozní náplně, které byly posypány sorpčním materiálem. Motocyklista skončil v péči zdravotníků.

Příčiny všech nehod vyšetřují policisté.