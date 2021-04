V Barchově na Pardubicku zasahovali v sobotu večer jak hasiči, tak zdravotníci. Důvodem bylo zranění muže, který se zamotal při práci do kultivátoru, který se mu zabodl do dolní končetiny.

Zdroj: HZS PK"Hasiči asistovali zdravotníkům. Po uspání pacienta byl nůž kultivátoru vyproštěn z nohy a následně jsme transportovali muže do sanitního vozu," uvedla mluvčí krajských hasičůl Vendula Horáková.

Práce na zahrádce určitě prospívá našemu zdraví, ale měli bychom vždy dbát velké opatrnosti a bezpečnosti při práci se stroji i zahradnickým náčiním, připomněla Horáková. "Tak na to myslete i dnes, pokud se vydáte na zahrádku pracovat," dodala.