Pardubičtí dopravní policisté byli přivoláni ve středu před půlnocí na parkoviště jednoho z pardubických hotelů.

Manévry opilého šoféra odnesly pouze předměty | Foto: PČR

Řidič osobního vozidla zn. Peugeot chtěl zaparkovat vozidlo, ale ani několikátý pokus mu úplně nevyšel. Nejdříve nacouval zadní částí vozidla do odpadkového koše, poté se přední částí vozidla „opřel“ do kovového plotu. Opět se snažil couvat a přitom narazil do rohu budovy a do betonového květináče. Květináč posunul tak nešikovně, že došlo i k poškození dlažby chodníku.