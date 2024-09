Refeent/ka Oddělení stavebního úřadu I a II Stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic Platové zařazení: 11. platová třída Termín nástupu: dohodou po ukončení výběrového řízení Pracovní poměr: na dobu neurčitou Charakteristika vykonávané činnosti: - výkon státní správy na úseku stavebního řádu, - umísťování a povolování staveb Kvalifikační předpoklady a požadavky: - vzdělání dle § 13a odst. 2 stavebního zákona: a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví. - znalost zákonných norem v oboru a schopnost jejich aplikace v praxi - zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou - reprezentativní a profesionální vystupování - výborné komunikační schopnosti Nabízíme: - stabilní zázemí úřadu územní samosprávy - motivační finanční ohodnocení (po zapracování přes 40 000,- Kč hrubého/měsíc) s možností dalšího růstu - mimořádné odměny - pružnou pracovní dobu - podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání - výhodné telefonní tarify - stravenky v hodnotě 180,- Kč/kus (příspěvek zaměstnavatele 150,- Kč/kus) - příspěvek na penzijní připojištění 1 500,- Kč/měsíc - příspěvek na kulturní a sportovní vyžití - příspěvek 2 000,- Kč/rok pro osoby se zdravotním postižením Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb. Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: a) jméno, příjmení a titul uchazeče b) datum a místo narození uchazeče c) státní příslušnost uchazeče d) místo trvalého pobytu uchazeče e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana f) datum a podpis uchazeče K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností b) motivační dopis c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání K přihlášce dále připojte tyto nepovinné údaje: telefonický a e-mailový kontakt. Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: Přihlášku s přílohami doručte do 11.09.2024 buď osobně na podatelnu magistrátu – náměstí Republiky 12, Pardubice (do 17.00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny magistrátu) na adresu: Magistrát města Pardubic Kancelář tajemníka – personální oddělení Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice Uzavřenou obálku včetně požadovaných listin označte slovy „neotvírat“ a číslem a názvem výběrového řízení. Případné dotazy zodpoví Ing. Ivana Matičková, vedoucí personálního oddělení, tel. 466 859 419 nebo Bc. Veronika Pospíšilová, tel. 466 859 471. Přihlášky můžete podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID Datové schránky města Pardubice: ukzbx4z. Případně e-mailem prostřednictvím e-podatelny: posta@mmp.cz, a to pouze v případě, že je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). U obou způsobů elektronického podání označte datovou zprávu číslem a názvem výběrového řízení a je nutné, aby přílohy byly autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě. Přihlášky zaslané po uvedeném datu nelze zařadit do výběrového řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo místo neobsadit. 25 280 Kč

