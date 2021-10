Nehoda osobního automobilu a bagru, oba skončili v příkopě

Celé čtvrteční dopoledne museli hasiči odstraňovat nehodu v Lipolticích. Střet osobního vozu a bagru zaměstnal nejen hasiče ale i plynaře a jeřáb. Duchapřítomný bagrista zabránil úplnému převrácení stroje zapřením lžíce do zeminy. „Kdyby to bagrista neudělal, převrátil by se celý. Přesto i tak hrozilo převrácení, kterému jsme nakonec zabránili,“ uvádí velitel zásahu Milan Pavlíček ze stanice Přelouč. Z osobního auta byla řidička předána do péče zdravotníkům.

