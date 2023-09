Začal školní rok a na přechodech už se zase ve vyšší míře pohybují děti. Policie proto nabádá ke zvýšené opatrnosti. K nehodě bohužel už došlo hned první školní den, na přechodu pro chodce srazil nákladní vůz malou chodkyni.

Malou školačku srazil na přechodu nákladní vůz | Foto: HZS Pardubického kraje

„Na místě před příjezdem hasičů zraněné školačce již poskytovali pomoc zdravotníci, a ještě předtím kolemjdoucí svědci. Okamžitě po příjezdu jsme začali s asistencí záchranné službě. Hasič, člen intervenčního týmu, poskytl řidiči nákladního vozu první psychickou pomoc. Školačka byla převezena do nemocnice. Příčiny nehody vyšetřují policisté,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

„Nákladní vozidlo, které jelo od světelné křižovatky, řídil 56letý muž. Ten z nehody vyvázl bez zranění. Policisté s ním na místě provedli dechovou zkoušku, která vyšla negativně,“ doplnila mluvčí policie Andrea Muzikantová. „Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem šetření pardubických dopravních policistů.“

Doporučení hasičů pro školáky:



Začal nový školní rok a při cestě do školy mějte děti brašnu správně nasazenu na obou ramenech. Sledujte pečlivě situaci kolem sebe, když jdete do školy. Na přechodu pro chodce dávejte velký pozor, neutíkejte přes cestu a neriskujte střet s automobilem.Při chůzi po chodníku i na přechodu pro chodce nehrajte hry na telefonu, neposlouchejte muziku ve sluchátkách. Nechejte si to v klidu na doma, nebo do bezpečí parku. Cestu do školy můžete absolvovat také na kole. Pamatujte však na základní pravidla. Přilba a správně vybavené kolo odrazkami je základ. A nezapomeňte reflexní prvky. Stačí málo a opravdu může dojít k neštěstí.Větší pozor by ale měli dávat také řidiči. Hlavně trochu zpomalit v obytných zónách, okolí hřišť a škol. Pokud vozíte děti do školy autem, neopomínejte je připoutat.