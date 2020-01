K vážné havárii došlo dnes po sedmé hodině ráno na přechodu u školy v Rohovládové Bělé. Pětačtyřicetiletý řidič osobního vozu zde srazil čtyři děti, které šly do školy.

Nehoda v Rohovládově Bělé, 27.1.2020 | Foto: HZS Pardubického kraje

„Děti byly ve věku od 10 do 12 let. Poté, co automobil děti srazil, narazilo do něj zezadu ještě jedno auto. Pětačtyřicetiletý řidič byl podroben dechové zkoušce. Ta byla negativní. Okolnosti nehody jsou v šetření,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská. Na místo také letěl vrtulník.