„Pejsek byl v rouře asi od pondělí, kdy ho majitelé začali postrádat. Už mysleli na nejhorší, když ve středu uslyšeli na zahradě slabé kňučení, které se ozývalo z odpadní roury,“ popsala mluvčí hasičů Jana Poláková.

Jednalo se o trubku o průměru 60 centimetrů a pes byl asi 8 metrů od vpusti. Jeden z hasičů se převlékl do obleku do vody a spustil se do kanalizace. Záchrannou akci komplikovala skutečnost, že pes je hluchý. Nakonec se však podařilo psa vysvobodit a majitelka s ním odjela na veterinární kliniku.