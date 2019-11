Smutnou dohru má páteční požár a následný výbuch v pardubické chemičce Explosia. V sobotu večer podlehl svým zraněním jeden ze čtyř popálených mužů.

Při požáru v Explosii se zranili čtyři lidé. Na místo letěly dva záchranářské vrtulníky. | Foto: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

"Muž zemřel včera večer na popáleninový šok. Chvíli to vypadalo nadějně a zdálo se, že by to mohl zvládnout. Bohužel se tak nestalo," informovala mluvčí FN Královské Vinohrady Tereza Romanová a dodala, že stav dalších dvou pacientů, kteří sem byli po explozi převezeni, zůstává nezměněn: "Je stále vážný a muži leží na Jednotce intenzivní péče."