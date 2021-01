Ta nejdelší je momentálně kvůli nehodě dodávky a kamionu na mostě u Doubravic. Délka kolony na silnici z Lázní Bohdanče do Pardubic je asi 3 km. Některé úseky silnic jsou dokonce sjízdné jen s řetězy.

K nehodě do Heřmanova Městce spěchaly ve středu ráno dvě jednotky hasičů. Na kluzké silnici se střetlo osobní auto s nákladním vozem. Osobní automobil následně měl čelně narazit do betonového mostku v příkopu. Ve voze cestovaly dvě osoby (řidič + dcera). Hasiči pomohli osobám dostat se z vozu. „Poskytovali jsme první předlékařskou pomoc oběma osobám a následně je předali do péče zdravotníků. Silnice byla jeden led, i my jsme museli jet velmi opatrně,“ říká velitel zásahu nprap. Milan Hodek z Chrudimi. Hasiči dále zajistili vozidla proti požáru odpojením akumulátoru a pomoci cisterny havarovaný automobil vyprostili.

„Při přejezdu k další nehodě, jsme vyprošťovali ještě dodávku, která blokovala silnici kvůli náledí a nemohla se rozjet,“ doplňuje Milan Hodek. Do Srchu u Pardubic vyjížděli ve středu při rozednění hasiči z Pardubic. Osobní automobil zde narazil do svodidel. Naštěstí se nehoda obešla bez zranění.

Silnice jsou opravdu jeden led, pokud nemusíte, nikam nevyjíždějte.