Až tři roky vězení hrozí devětatřicetileté řidičce, která v pondělí ráno ukončila svou jízdu nárazem do dopravního značení nedaleko Břehů u Přelouče. Orientační dechová zkouška prokázala 1,3 promile.

Řidičku zastavila až značka STOP | Foto: Policie ČR

"Devětačtyřicetiletá řidička nezvládla řízení svého vozidla, se kterým nejprve vjela mimo vozovku do pravého příkopu, poté do levého a tam narazila do dopravní značky," popsala mluvčí policie Dita Holečková.

Naštěstí při nehodě nikdo neutrpěl zranění. Policie na místě ženě zadržela řidičský průkaz.

