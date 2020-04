Na místo jako první přijeli dobrovolní hasiči z Ostřetína, zraněné osobě poskytli předlékařskou první pomoc. Bylo nutné řidiče vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení, profesionální jednotka z Holic vylomila levé dveře u řidiče a bokem zraněného vynesla ven z vozidla. Řidič komunikoval a byl při vědomí. Zdravotnická záchranná služba si zraněného převzala a odvezla do nemocnice.

I dalšímu autu "překážel" strom

U Přelouče včera hasiči řešili podobnou dopravní nehodu s nárazem do stromu. Po příjezdu na místo museli hasiči ze stanice Přelouč zahájit předlékařskou pomoc jedné zraněné osobě. Zdravotnická záchranná služba si po příjezdu převzala zraněného do péče a odvezla do nemocnice. Jednotka dále odpojila baterii a zachytávala drobný únik kapalin.