Na místo vyjížděly dvě záchranářské posádky a bylo potřeba povolat také záchranářský vrtulník. „Její stav vyžadoval připojení k umělé plicní ventilaci a letecký transport do Fakultní nemocnice v Hradci Králové," informoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Záchranáři po tomto zásahu, který rozhodně není ojedinělý, apelují na cyklisty, aby nosili bezpečnostní přilby. Povinnost nosit cyklistickou přilbu platí v České republice pro osoby mladší 18 let. „I pro dospělé by se však její používání mělo stát samozřejmostí. Mimo to, že jejím nošením jdou rodiče příkladem svým dětem, významně tímto zvyšují svou vlastní bezpečnost," dodal Malý.

„V tomto ohledu je celkem nevýznamné, zda je dotyčný závodníkem, rekreačním jezdcem, či jen jednou týdně zamíří do obchodu pro chleba. Paradoxně se často ty nejzávažnější úrazy stávají právě při cestách tzv. za roh," doplnil ještě mluvčí záchranářů.