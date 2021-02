Policie hledá svědka nehody, při níž nákladní auto srazilo psa. Poté majitel téměř napadl řidiče.

Ke střetu došlo ve čtvrtek o půl 10. večer v Semtíně, kdy do silnice vběhl pes a řidič nákladního auta ho srazil. Muž poté zastavil a šel se podívat na následky střetu. "Ale v ten moment ze strany majitele psa padala ostrá slova i rány do karoserie vozidla. Jelikož měl obavu, že útoky zoufalého majitele psa přejdu do fyzické potyčky, nasedl do soupravy a odjel do Lázní Bohdaneč. Zastavil na benzinové čerpací stanici, odkud vše, co se z jeho pohledu stalo, oznámil na linku 158," uvedla policejní mluvčí Eva Maturová. Poté se majitele i psa vydal hledat jak řidič, tak několik policistů, nikde ale ani jednoho z nich nenašli. Majitel psa policii nevolal.