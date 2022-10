V sobotu 8. října dopoledne tak dvě jednotky hasičů vyjížděly k nehodě osobního vozu s motocyklistou do Červené Vody na Orlickoústecku.

"Motocyklista utrpěl zranění a do péče si ho převzala zdravotnická záchranná služba. Hasiči zajistili motocykl i osobní vůz proti úniku provozních náplní i vzniku požáru a zajistili místo nehody," popsala mluvčí hasičů Vendula Horáková.

V neděli bylo nehod motorkářů hned několik. "Nejprve jsme zasahovali v Seči u Chrudimi, kde došlo ve více než padesátikilometrové rychlosti ke střetu motocyklisty se srnou. Zraněného motocyklistu si do péče převzala zdravotnická záchranná služba. Hasiči zajistili místo nehody a odstranili následky kolize," uvedla mluvčí.

O nehodě jsme psali zde:

Motorkář se u Sečské přehrady srazil se srnkou. Utrpěl zranění

Další nehoda se stala v Krouně. V podvečer se zde střetl motorkář s osobním vozem. raněného muže ošetřila zdravotnická záchranná služba.

Do třetice vyráželi hasiči do Opatovce, kde se řidič s osobním vozem střetl s motocyklistou, i tady byl motocyklista převezen do nemocnice