První školní den poznamenaly v Pardubicích dvě nehody dětí. Obě se staly na přechodu pro chodce.

Záběry z nehody v ulici Hůrka. Chlapce na koloběžce na přechodu srazilo osobní auto. | Foto: Městská policie Pardubice

První školní den, tedy v pondělí 4. září, se v Pardubicích staly dvě dopravní nehody, při kterých byly zraněny děti. Záchranáři dvakrát vyjížděli k dítěti sraženému motorovým vozidlem. Obě nehody se staly na přechodu pro chodce.

K první nešťastné události došlo v Pardubicích před desátou hodinou dopoledne v ulici Na Drážce. Holčičku na přechodu srazilo nákladní vozidlo. Školačka byla převezena do nemocnice.

Druhá nehoda se stala před čtvrtou hodinou odpoledne jen o pár set metrů dál v ulici Hůrka. „Chlapce na odrážecí koloběžce na přechodu srazilo osobní auto přímo před hlídkou strážníků," popsal tiskový mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora. Chlapec z této nehody vyvázl naštěstí jen s odřeninami.

Oběma nehodami a přesnou mírou zavinění se nyní zabývají dopravní policisté.

Jaké povinnosti mají účastníci provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s přecházením vozovky?



Řidič vozidla je povinen umožnit chodci, který je na přechodu nebo ho zřejmě hodlá užít, bezpečně vozovku přejít, nijak ho nesmí ohrozit či omezit. Ohrozit a omezit chodce nesmí řidič ani při odbočování mimo vozovku. To je třeba situace, kdy přejíždí vozidlem chodník k místu, které se nachází za ním – třeba parkoviště, myčka apod.



Chodec je i na chodníku účastníkem provozu na pozemní komunikaci, a proto je i on povinen sledovat provoz a předem se přesvědčit, zda je možno vozovku přejít tak, aby neohrozil sebe ani ostatní účastníky provozu. Nesmí vstoupit bezprostředně před přijíždějící vozidlo. Obě tato pravidla platí zároveň a stejnou měrou.



Pro chodce dále platí, že nemohou vozovku přecházet kdekoliv. Je-li v místě vyznačený přechod nebo místo pro přecházení vzdálené do 50 metrů, jsou povinni jej využít.



Řidičům je zase zakázáno před přechodem pro chodce parkovat blíže než ve vzdálenosti 5 metrů a v blízkosti přechodu předjíždět jiná vozidla. K přechodu se řidič musí blížit takovou rychlostí, aby stihl včas zastavit. Zastaví-li před přechodem jedno vozidlo, jsou povinni tak učinit i řidiči ostatních vozidel ve stejném směru i ve směru opačném.



U druhé nehody se chlapec pohyboval na odrážecí koloběžce. Jak je to s koloběžkou?



Malá odrážecí koloběžka (tedy ne koloběžka s elektrickým či jiným pohonem) je z pohledu zákona chápána jako chodec – stejně jako člověk na bruslích či invalidním vozíku. Na přechod tedy vjet může, ovšem opět jen za předpokladu, že dodrží všechny povinnosti, které na chodce v takovém případě klade zákon.



Zdroj: Zákon 361/2000 sb., Městská policie Pardubice