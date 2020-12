Zatímco počet dopravních nehod celorepublikově oproti loňskému roku klesl o 11 procent, množství karambolů v Pardubickém kraji se snížilo jen o pět procent. Pokles v kraji tedy není nijak výrazný, přesto patří Pardubický kraj k regionům s nejmenší nehodovostí, od ledna do října se událo 3434 karambolů.

Číslo ještě poroste

Na českých silnicích od ledna do října zahynulo 402 lidí, což je podle policie nejnižší počet minimálně od roku 1961, od něhož policie vede statistiku dopravní nehodovosti. „Letošní bilance smrtelných nehod v České republice je zatím zřejmě i vlivem epidemické situace a nižších intenzit dopravy lepší než v předchozích letech,“ nastínil příčiny za BESIP Tomáš Neřold. Na silnicích Pardubického kraje v tomto období vyhaslo 22 lidských životů, což je o jednoho méně než před rokem a o pět méně než za stejné období roku 2018. Číslo 22 už ale navýšila sobotní tragická nehoda u Poličky, při níž se jeden pasažér zranil, a druhý zemřel.

Čtyři mrtví

Řidič zemřel na závodní trati



Na silnicích v Pardubickém kraji vyhasl letos ještě jeden lidský život. S tímto případem však statistika nehodovosti nepočítá, jelikož ke karambolu došlo na uzavřeném úseku silnice, kde se jezdci připravovali na závod. Lidský život si vyžádaly závody do vrchu zvané I.GMS Albrechtický kopec v srpnu, kdy řidič neovládl své Mitsubishi při tréninkové jízdě. „Závodník havaroval a vjel do lesního porostu, kde narazil,“ potvrdila policejní mluvčí Dita Holečková. Zemřel na místě. Nikdo z pořadatelů ani diváků nebyl zraněn, závod byl přerušen.

K nejtragičtější nehodě v letošním roce došlo poslední říjnový pátek mezi Chvojencem a Holicemi. Řidič dodávky, v níž vezl dalších pět lidí, předjížděl nákladní automobil a nestihl se vrátit do pruhu.

Po čelním nárazu do kamionu zůstalo všech šest pasažérů zaklíněných v dodávce, čtyři lidé byli mrtví. „Hasiči postupně vyprostili dvě zraněné osoby pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Ty byly následně předány do péče zdravotníkům,“ popsala těžký zásah mluvčí hasičů Pardubického kraje Vendula Horáková. Poté si místo převzali kriminalisté, kteří vyšetřovali příčiny nehody. „Po dokončení vyšetřování se hasiči vrátili a museli odtrhnout vozidla od sebe a vyprostit bezvládná těla z havarované dodávky,“ pokračovala Horáková.

Po červnové dopravní nehodě, kdy se na silnici mezi Chrudimí a Medlešicemi střetla tři osobní auta, bylo do nemocnice převezeno šest zraněných lidí. Jedna osoba ale následkům nehody v nemocnici podlehla.

Zraněné byly i děti

Nejvíce zraněných si vyžádala říjnová dopravní nehoda dvou osobních aut u Nasavrk, kde si záchranáři převzali osm pacientů, z nichž dva byli děti. „Dvě osoby byly s vážnými zraněními přepraveny ve stabilizovaném stavu do Fakultní nemocnice Hradec Králové, dvě osoby se středně těžkými zraněními do Pardubické nemocnice a čtyři osoby s lehkými zraněními na horní a dolní polovině těla do Chrudimské nemocnice,“ bilancoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Vkročila pod kamion

BESIP upozornil také na to, že na českých silnicích umírá velký počet chodců. Pod koly aut zahynulo 67 lidí, což je šestina z celkového počtu.

V čísle je započítána také žena, která v Pardubicích u závodiště chtěla překonat frekventovanou silnici, avšak vkročila přímo pod projíždějící nákladní vůz. Svým zraněním na místě podlehla.

Další žena zahynula pod koly autobusu v druhé polovině září v Ústí nad Orlicí. Řidič autobusu ji srazil na přechodu při odbočování. Policie vyšetřovala příčinu nehody a zabývala se tím, jaká světla svítila na semaforu. Podle policejní statistiky ale nehodu zavinila chodkyně.