Podle vyjádření hasičů byl nejspíše účastníkem nehody i kamion.

"Hasiči museli použít hydraulické vyprošťovací zařízení a vyprostit ze zdemolovaných vozů zaklíněné osoby. Použitím hydraulického zařízení a odstřihnutím sloupků i dveří si hasiči vytvořili co největší prostor k šetrnému vyproštění zraněných osob. Poté byly osoby umístěny na páteřní desku a ihned předány do péče zdravotníků. Na místo byl přivolán vrtulník letecké záchranné služby, kterým byla těžce zraněná osoba transportována do nemocnice," popsala situaci mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Frekventovaná silnice byla po celou dobu vyšetřování nehody uzavřena, místo nehody řidiči objížděli po objízdné trase. Zdržení trvalo až přes hodinu.

Příčiny kolize šetří policie.

Úsek státovky kolem světelné křižovatky u Dražkovic je místem vážných kolizí velmi často.