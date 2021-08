Ve čtvrtek večer mohlo dojít v jednom z obchodních center v Pardubicích k pořádnému neštěstí.

To bylo o fous, dítěti se zasekla noha v eskalátoru | Foto: HZS PK

Malému chlapci se zasekla nožička do jezdících schodů. Tatínek chlapce ale okamžitě zareagoval, vytáhl nůž a rozřízl zaseklou holínku, z níž poté chlapcovu nohu vyprostil. "My už jsme po příjezdu nohu chlapci jen prohlédli a chladili až do příjezdu zdravotnické záchranné služby," řekl k zásahu jeho velitel Petr Hruban.