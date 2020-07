Vše začalo běžnou hlídkou, kdy policisté měřili rychlost aut projíždějících obcí Semín na Přeloučsku.

Řidič najel na mostek a dostal se do smyku | Foto: PČR

Když projížděl modrý Peugeot 106, přístroj policistům ukázal rychlost 73 kilometrů v hodině. "Kolegové za vozidlem, které jelo směrem na Kladruby nad Labem, vyrazili a dali znamení k zastavení. Řidič vozidla na jejich výzvu nereagoval a začal ujíždět," popsala policejní mluvčí Dita Holečková. To se ale řidiči nevyplatilo. Z hlavní silnice odbočil na místní komunikaci, kde ale nezvládl pravotočivou zatáčku, najel na mostek a dostal se do smyku. Nakonec narazil do zaparkovaného přívěsného vozíku a cestou stihl prorazit i dřevěný plot.