Cyklistka projela v Pardubicích parkovištěm, na kterém platí zákaz vjezdu. Na jeho konci ale narazila do zavírající se závory, kterou poškodila. Nyní po ženě pátrá policie. Podívejte se na nehodu z kamerového záznamu.

Zraněná cyklistka způsobila několikatisícovou škodu | Video: Parkoviště Pardubice 17.listopadu

Zákaz vjezdu kol. To je dopravní značení, které se rozhodla ignorovat neznámá cyklistka, která si svou cestu chtěla zkrátit přes soukromé parkoviště. Když projela parkovištěm na ulici 17. listopadu, u jeho výjezdu zrovna stálo auto, které si nechalo otevřít závoru a odjelo. Cyklistka šlápla do pedálu a chtěla projet společně s vozem, avšak nebyla dostatečně rychlá. Závora se zavřela těsně před ní a žena do ní narazila, následně se skácela na stranu a zůstala viset na otevřené bráně.